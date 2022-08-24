Врач назвала главные ошибки, которые могут навредить в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Отказ от головных уборов, солнцезащитного крема, сложные физические упражнения и тяжелая пища могут навредить здоровью человека в жару. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-терапевта Людмилу Александрову.
Специалист напомнила, что головной убор защищает от агрессивных солнечных лучей и солнечного удара. При этом шляпу или бандану лучше выбирать светлых оттенков, чтобы она лучше отталкивала ультрафиолет.
Александрова также подчеркнула, что обгореть можно даже в пасмурную погоду и в городских условиях, поэтому перед выходом обязательно нужно наносить солнцезащитное средство. В противном же случае может возникнуть фотодерматит.
Терапевт посоветовала отказаться от спорта в жару. По ее словам, сложные физические упражнения могут вызвать кардиологические проблемы. Врач рекомендовала перенести спорт на вечер, когда нет активного солнца.
В жару тяжелая и жирная пища серьезно нагружает желудок, отметила специалист.
"Жизненные силы и все системы организма в жаркую погоду находятся в сонном режиме, и их резкая активация может привести к всевозможным последствиям – вздутию живота, пищевым отравлениям и возникновению рвотных позывов. Употребление жирных и тяжелых блюд также способствует развитию гастритов и обострению проблем с ЖКТ", – подчеркнула Александрова.
Терапевт посоветовала использовать в рационе преимущественно свежие фрукты, овощи и белковые продукты.
Ранее руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская назвала основные причины головокружения в жаркую погоду. По ее словам, при повышении температуры воздуха сердце начинает работать интенсивнее для того, чтобы эффективно охлаждать тело.
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