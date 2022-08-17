Врач назвала основные причины головокружения в жару

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская назвала основные причины головокружения в жаркую погоду. Об этом сообщает "Мослента".
По ее словам, при повышении температуры воздуха сердце начинает работать интенсивнее для того, чтобы эффективно охлаждать тело.
"Частота сердечных сокращений увеличивается, периферические сосуды расширяются, давление повышается, кружится голова, темнеет в глазах", – пояснила врач.
Малиновская подчеркнула, что головокружение, которое появилось в жару, нельзя игнорировать. Дело в том, что оно может свидетельствовать о проблемах в работе сердца и сосудов. Специалист добавила, что частые головокружения могут мыть симптомом эндокринных нарушений, например проблем с щитовидной железой.
Ранее врач-терапевт Ольга Александрова рассказала, что жаркая погода может быть опасна обезвоживанием, тепловым ударом и увеличением нагрузки на сердце. Специалист отметила важность недопущения обезвоживания, так как дефицит жидкости ухудшает кровоснабжение.
Терапевт рекомендовала всегда иметь с собой в жару бутылку воды. Александрова подчеркнула, что от длительного нахождения на солнце есть риск теплового удара.
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