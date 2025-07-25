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25 июля, 22:30

Общество

Обладатель звания "Учитель года Москвы" Старунов погиб в зоне спецоперации

Обладатель звания "Учитель года Москвы" Старунов погиб в зоне спецоперации

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Обладатель звания "Учитель года Москвы" Геннадий Старунов погиб в зоне спецоперации. Преподаватель ОБЖ из московской школы получил награду в мае 2022 года, а уже в октябре отправился на службу.

На фронте, когда появлялось свободное время, учитель писал книгу "Чувствовать кожей". После гибели близкие друзья Старунова начали изучать и структурировать множество постов и видеосообщений, чтобы выпустить еще две книги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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