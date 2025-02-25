Новости регионов: снегопад продолжается в Сочи третий день подряд

Сочи заметает снегом третий день подряд. Снегопады идут не только в горах, но и на побережье. По данным местных властей, скоро количество выпавшего снега достигнет критерия опасного явления. Кроме того, на побережье установились заморозки и гололедица – на дорогах. Все службы работают в усиленном режиме.

В Ижевске поезд столкнулся со снегоходом. По предварительным данным, трое 16-летних ребят во время катания решили переехать железную дорогу в запрещенном месте. Они преодолевали снежную насыпь и не заметили приближающийся состав. Один подросток погиб, второй находится в тяжелом состоянии в больнице. Третий отделался легкими травмами. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют следователи.

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