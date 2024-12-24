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24 декабря, 07:15

Общество

Кабмин предложил использовать биометрию для оформления недвижимости

Кабмин предложил использовать биометрию для оформления недвижимости

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Биометрия может помочь оформить недвижимость онлайн. В правительстве предлагают использовать ее как дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы.

Там полагают, что сочетание двух факторов обеспечит максимальный уровень защищенности граждан при онлайн регистрации прав собственности. Однако эксперты отмечают настороженное отношение населения к биометрии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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