В ночь на 24 декабря в Москве ожидается густой туман. По данным МЧС, видимость местами может снизиться до 700 метров.

В связи с этим ЦОДД призвал водителей быть внимательнее за рулем. Ситуация осложняется тем, что температура воздуха в городе будет близка к 0 градусам, в связи с чем на дорогах может образоваться гололедица. Автомобилистов попросили снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких маневров и быть аккуратнее перед пешеходными переходами.

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