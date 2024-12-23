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23 декабря, 21:15

Общество

В ночь на 24 декабря в Москве ожидается густой туман

В ночь на 24 декабря в Москве ожидается густой туман

МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане и гололедице до утра 24 декабря

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В ночь на 24 декабря в Москве ожидается густой туман. По данным МЧС, видимость местами может снизиться до 700 метров.

В связи с этим ЦОДД призвал водителей быть внимательнее за рулем. Ситуация осложняется тем, что температура воздуха в городе будет близка к 0 градусам, в связи с чем на дорогах может образоваться гололедица. Автомобилистов попросили снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких маневров и быть аккуратнее перед пешеходными переходами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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