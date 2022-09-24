В Минцифры заявили о приеме заявлений от не получивших отсрочку россиян

Минцифры РФ подключили к работе с мобилизованными гражданами. От имеющих право на отсрочку, но не получивших ее, ведомство теперь ждет документов за электронной подписью руководителя.

Информацию обещают обработать и затем передать в Минобороны РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

