24 февраля, 14:15Общество
Снегопад 24–25 февраля может принести в Москву до 8 сантиметров снега
В Москве может выпасть до 8 сантиметров снега. Осадки в столице будут идти до конца вторника, 24 февраля, и продолжатся с перерывами 25-го числа.
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали автомобилистов выезжать только после 20:00. Также стоит закладывать на дорогу минимум вдвое больше времени, чем обычно.
За рулем следует строго соблюдать дистанцию, избегать участков с подъемами и уклонами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.