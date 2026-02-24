Снегопад 24–25 февраля может принести в Москву до 8 сантиметров снега

В Москве может выпасть до 8 сантиметров снега. Осадки в столице будут идти до конца вторника, 24 февраля, и продолжатся с перерывами 25-го числа.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали автомобилистов выезжать только после 20:00. Также стоит закладывать на дорогу минимум вдвое больше времени, чем обычно.

За рулем следует строго соблюдать дистанцию, избегать участков с подъемами и уклонами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.