Космонавты на МКС поздравили МГУ с годовщиной основания

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов записали на Международной космической станции (МКС) поздравление для сотрудников и студентов МГУ имени М. В. Ломоносова.

Вуз 25 января отметит 271-ю годовщину основания. Также космонавты поздравили студентов с Днем студенчества. Они назвали предстоящую дату ярким праздником юности, открытых возможностей и будущих побед.

