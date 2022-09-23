Начался референдум по поводу вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ

Явка избирателей на референдуме в ЛНР в первый день превысила 21%, следует из данных Центральной избирательной комиссии. В ЦИК также уточнили, что явных нарушений во время голосования по вхождению Херсонской области в состав РФ не зафиксировали.

Пятидневный референдум определит будущее жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В Москве и Подмосковье также работают временные избирательные участки. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

