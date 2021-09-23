Эксперты сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Заболеваемость коронавирусом в Москве выросла почти на четверть за неделю, говорят эксперты. В больницах также стало больше пациентов с COVID-19.

Говорят, виновата осень: москвичи вернулись из отпусков, дети пошли в школу, а также из-за похолодания у многих просел иммунитет.

Ждать ли новой, уже четвертой по счету, волны? И стоит ли готовиться к ужесточению ковидных ограничений? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.