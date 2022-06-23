Информация об освященном квасе со вкусом колы оказалась шуткой

Информация о том, что на полках появится освещенный квас со вкусом колы, оказалась шуткой. Журналисты решили разузнать про напиток, который заменит американскую газировку, но дозвонились не туда. Сотрудники не растерялись, и так родилась новая идея.

Однако иностранные продукты действительно будут заменены на отечественные. В ресторанах переделают меню. Чем заменят европейские вина и блюда? Сколько времени уйдет на полное импортозамещение кухни? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.