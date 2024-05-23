Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 12:00

M24.RU

Специалисты рассказали, как организовать безопасный отдых для детей

Специалисты рассказали, как организовать безопасный отдых для детей

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23 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Безопасные каникулы: с пользой для здоровья".

Перед журналистами выступили:

  • кандидат медицинских наук, врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава Анна Усачева;
  • кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, заместитель главного врача по педиатрической работе Российской детской клинической больницы Минздрава Екатерина Цимбалова;
  • кандидат медицинских наук, врач – травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава Александр Саутенко;
  • психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава Ксения Дементьева.
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