23 мая, 12:00M24.RU
Специалисты рассказали, как организовать безопасный отдых для детей
23 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Безопасные каникулы: с пользой для здоровья".
Перед журналистами выступили:
- кандидат медицинских наук, врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава Анна Усачева;
- кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, заместитель главного врача по педиатрической работе Российской детской клинической больницы Минздрава Екатерина Цимбалова;
- кандидат медицинских наук, врач – травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава Александр Саутенко;
- психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава Ксения Дементьева.