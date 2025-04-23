Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 апреля

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы. Прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду, из-за чего в столице будет действовать повышенный уровень погодной опасности.

Пожар в районе делового центра "Москва-Сити" потушен, сообщили в МЧС РФ. Ранее над комплексом был замечен дым. Очевидцы сообщили, что слышали хлопки на месте пожара. Оказалось, что возгорание произошло на площадке рядом с парковкой ТРЦ "Афимолл Сити". Там загорелись стройматериалы и баллоны под давлением, часть из которых взорвалась.

В Москве вечером 23 апреля временно перекроют несколько улиц. С 21:00 нельзя будет проехать по 1-ой Тверской-Ямской, Моховой и Охотному Ряду. Движения также не будет на Тверском и Страстном бульварах, в Большом Путинковском переулке.

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