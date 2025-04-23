Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 20:40

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 апреля

Температура воздуха в Москве побила рекорд 30-летней давности

Компания X5 Tech провела IT-чемпионат среди московских школьников и студентов

Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за ожидающегося дождя

"Миллион вопросов": как правильно заботиться о своем эмоциональном состоянии

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и духовных практик

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 24 апреля

Собянин: горячей линией "Московский транспорт" воспользовались уже 40 млн раз

В Москве вечером 23 апреля ожидается гроза и усиление ветра до 15 м/с

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы. Прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду, из-за чего в столице будет действовать повышенный уровень погодной опасности.

Пожар в районе делового центра "Москва-Сити" потушен, сообщили в МЧС РФ. Ранее над комплексом был замечен дым. Очевидцы сообщили, что слышали хлопки на месте пожара. Оказалось, что возгорание произошло на площадке рядом с парковкой ТРЦ "Афимолл Сити". Там загорелись стройматериалы и баллоны под давлением, часть из которых взорвалась.

В Москве вечером 23 апреля временно перекроют несколько улиц. С 21:00 нельзя будет проехать по 1-ой Тверской-Ямской, Моховой и Охотному Ряду. Движения также не будет на Тверском и Страстном бульварах, в Большом Путинковском переулке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодапроисшествияпожартранспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика