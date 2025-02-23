Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 09:30

Общество

Московские ученые испытали вакцину против рака на животных

Московские ученые испытали вакцину против рака на животных

Заключившие контракт с Минобороны РФ могут заработать более 5 млн рублей за первый год

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Москвичи начали выбирать подарки заранее перед 23 февраля

Москвичам рассказали об обстановке в торговых центрах перед 23 февраля

"На завод!": ООО "Фабрика вентиляции ГалВент"

"Доктор 24. Темы недели": зимний кашель

Бродячих лошадей заметили в Ленинском округе

Состоялись состязания на первенство Гаража особого назначения ФСО по маневрированию

"Мой район. Новости": члены клуба "Юный десантник" проходят военную подготовку

Московские ученые успешно завершили первый этап испытаний вакцины против рака на животных. Препарат, который сочетает четыре онкологических энтеровируса, показал положительные результаты.

У людей, получивших инъекцию, наблюдается ремиссия заболевания. Однако, специалисты подчеркивают, что вакцина не является панацеей, и для эффективного лечения необходим комплексный подход.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществомедицинавидеоМаксим ШаманинНика КараваеваСветлана Доброхотова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика