Московские ученые испытали вакцину против рака на животных

Московские ученые успешно завершили первый этап испытаний вакцины против рака на животных. Препарат, который сочетает четыре онкологических энтеровируса, показал положительные результаты.

У людей, получивших инъекцию, наблюдается ремиссия заболевания. Однако, специалисты подчеркивают, что вакцина не является панацеей, и для эффективного лечения необходим комплексный подход.

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