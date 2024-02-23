Сугробы в Москве выросли до 63 сантиметров 23 февраля

Сугробы в Москве выросли до 63 сантиметров – это рекордная высота для 23 февраля. Максимальная высота снега была зафиксирована в 1902 и 1970 годах на уровне 60 сантиметров, и при этом в городе продолжается оттепель.

Как отметили синоптики, погода в выходные, 24 и 25 февраля, будет на 5–6 градусов выше климатической нормы, однако с понедельника, 26 февраля, в Москве снова начнет холодать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.