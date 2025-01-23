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23 января, 23:30

Общество

Москвичи активно поддерживают участников специальной военной операции

Москвичи активно поддерживают участников специальной военной операции

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Каждый день в пункты гуманитарной помощи москвичи приносят необходимые товары и оборудование. Тем, кто вернулся с фронта, помогают восстановить здоровье, адаптироваться к мирной жизни, найти работу и обрести новое призвание.

Ветераны могут обратиться за помощью в единый центр поддержки участников СВО и их семей, который находится на Береговом проезде. Здесь предоставляют услуги в режиме одного окна: от психологической поддержки до консультаций по трудоустройству и реабилитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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