Natan признался в любви жене после публичных измен

Фото: vk.com/natan_official

Рэпер Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов. – Прим. ред.) в рамках шоу "Сессия" признался в любви своей жене Анастасии Швецовой после публичных измен, сообщает Pravda.Ru.

Музыкант выразил надежду на примирение с супругой, несмотря на то, что его измены стали достоянием общественности.

"Как бы эгоистично это ни звучало, даже сейчас я не могу представить свою жизнь без тебя. Все, что я могу сказать тебе, это огромное спасибо. Спасибо, это лучшая часть всей моей счастливой и неудачной жизни", – сказал артист.

Natan пояснил, что не может жить ради себя, но готов сделать все возможное ради своей жены и детей.

Ранее рэпер подтвердил, что на проекте "Звезды в джунглях" между ним и блогером Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) возникла симпатия. До этого некоторые СМИ опубликовали видео, на котором знаменитости целовались, несмотря на то что музыкант женат.

Позже Швецова объявила о расставании с ним. При этом она не считает связь рэпера с Лерчек изменой.

Артисту пришлось объясняться и за поцелуи с певицей Бьянкой (настоящее имя – Татьяна Липницкая. – Прим. ред.). Музыкант заявил, что они "мутили схемы".

При этом блогер Виктория Боня призвала поддержать рэпера после публичных скандалов с его участием. По ее мнению, женатый Natan сильно переживает из-за своих отношений с Лерчек и Бьянкой.