23 января, 08:30Общество
Москвичи высказались о зумерах на руководящих должностях
Москвичи обсудили, готовы ли они работать под руководством молодых специалистов. Многие уверены, что возраст не должен быть помехой, если руководитель целеустремлен, самообразовывается и имеет опыт.
Один из участников опроса отметил, что молодое поколение раньше начинает подрабатывать и накапливать опыт, поэтому их выход на руководящие должности вполне закономерен.
Другие считают, что важно давать шанс молодым специалистам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.