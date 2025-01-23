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23 января, 08:30

Общество

Москвичи высказались о зумерах на руководящих должностях

Москвичи высказались о зумерах на руководящих должностях

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Москвичи обсудили, готовы ли они работать под руководством молодых специалистов. Многие уверены, что возраст не должен быть помехой, если руководитель целеустремлен, самообразовывается и имеет опыт.

Один из участников опроса отметил, что молодое поколение раньше начинает подрабатывать и накапливать опыт, поэтому их выход на руководящие должности вполне закономерен.

Другие считают, что важно давать шанс молодым специалистам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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