Москвичи высказались о зумерах на руководящих должностях

Москвичи обсудили, готовы ли они работать под руководством молодых специалистов. Многие уверены, что возраст не должен быть помехой, если руководитель целеустремлен, самообразовывается и имеет опыт.

Один из участников опроса отметил, что молодое поколение раньше начинает подрабатывать и накапливать опыт, поэтому их выход на руководящие должности вполне закономерен.

Другие считают, что важно давать шанс молодым специалистам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.