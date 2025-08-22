Дети бойцов СВО приняли участие в летней досуговой программе Москвы

В Москве подвели итоги летней программы для детей участников специальной военной операции. Ребята занимались робототехникой, 3D-моделированием и теннисом, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Программу организуют уже второй год. Она бесплатная. Дети выбирают занятия по интересам – от творчества до спорта и наук. В этот раз участники делали мультфильмы, гуляли по выставке в Гостином Дворе, которая стала частью форума "Территория будущего. Москва 2030".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.