22 августа, 11:45

Общество

Дети бойцов СВО приняли участие в летней досуговой программе Москвы

В Москве подвели итоги летней программы для детей участников специальной военной операции. Ребята занимались робототехникой, 3D-моделированием и теннисом, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Программу организуют уже второй год. Она бесплатная. Дети выбирают занятия по интересам – от творчества до спорта и наук. В этот раз участники делали мультфильмы, гуляли по выставке в Гостином Дворе, которая стала частью форума "Территория будущего. Москва 2030".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

