Участники флешмоба "Россия объединяет" развернули гигантский триколор на Поклонной горе

22 августа отмечается День флага. В программе – десятки шоу, концертов, показов и экскурсий.

Эффектнее всего празднуют на Поклонной горе. Там уже с утра проводят впечатляющие флешмобы. В эти минуты несколько тысяч человек собираются, чтобы вместе образовать живой флаг. Каждый поднимет над головой табличку в цветах российского триколора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.