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Шеф-повара Сергей и Иван Березуцкие покинули ресторан Twins Garden

Шеф-повара Сергей и Иван Березуцкие покинули ресторан Twins Garden

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Шеф-повара известного столичного ресторана Twins Garden – братья Березуцкие – покидают заведение. Об этом они написали в социальных сетях. Конкретные причины ухода не названы.

Иван и Сергей Берузуцкие назвали Twins Garden лучшим проектом в своей жизни и поблагодарили команду и инвестора, которые помогали им в развитии заведения. В 2021 году Twins Garden получил две звезды самого престижного в мире гастрономического гида Michelin.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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