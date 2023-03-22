Шеф-повара Сергей и Иван Березуцкие покинули ресторан Twins Garden

Шеф-повара известного столичного ресторана Twins Garden – братья Березуцкие – покидают заведение. Об этом они написали в социальных сетях. Конкретные причины ухода не названы.

Иван и Сергей Берузуцкие назвали Twins Garden лучшим проектом в своей жизни и поблагодарили команду и инвестора, которые помогали им в развитии заведения. В 2021 году Twins Garden получил две звезды самого престижного в мире гастрономического гида Michelin.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.