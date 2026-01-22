Температура воздуха стала опускаться в Москве 22 января. По предварительным прогнозам, в выходные ожидается аномальное похолодание до минус 26 градусов.

На данный момент в городе столбики термометров показывают минус 8 градусов, наблюдаются высокая влажность и порывистый ветер. Следующей ночью, 23 января, температура опустится до минус 15 градусов, а самым холодным днем может стать 25 января. В середине следующей недели Москву накроет волна оттепели.

