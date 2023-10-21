В Москве проводится бесплатный концерт в рамках "Джаст Клоуз Фэшн Уикенд"

Москвичи и гости столицы могут попасть на бесплатный концерт российских звезд. Мероприятие организовали в торговом центре на Проспекте Мира в рамках "Джаст Клоуз Фэшн Уикенд" при поддержке журнала HELLO.

21 октября вживую пели Юлия Савичева, Рита Дакота и Ирина Дубцова. После выступления певицы разговаривали с поклонниками, раздавали автографы и делились секретами, как у них получается модно выглядеть.



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