Свыше половины средств АИП пойдет на развитие транспортной инфраструктуры

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Более половины средств Адресной инвестиционной программы (АИП) столицы на 2024–2026 годы планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры и решение вопросов, связанных с транспортным обслуживанием москвичей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что эти средства распределят на строительство объектов метрополитена, железнодорожного транспорта и улично-дорожной сети. Кроме того, значительную часть бюджета направят на строительство объектов социальной сферы.

Накануне Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу на 2024–2026 годы. В приоритете – транспортная инфраструктура и социальные объекты. По данным мэра, в ближайшие три года планируется возвести и ввести в эксплуатацию около 760 различных городских объектов, включая линии и станции метро, детские сады и школы, больницы и поликлиники, ФОКи и другое.

Так, будут введены 35 километров линий, 17 станций и одно электродепо столичного метрополитена. Появятся первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Кроме того, специалисты развернут строительство Бирюлевской линии, сказано в тексте.

Также был сформирован проект городского бюджета на 2024–2026 годы. Мэр подчеркнул, что, как и в прошлые годы, 50% расходов направят на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, культуру, образование, спорт и другие социальные мероприятия.

Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы