В путь с песней: какие звезды выступали в столичном метро

Полюбившийся многим москвичам проект "Музыка в метро" продолжает расширять свои границы. В августе этого года новая локация, где можно насладиться живым выступлением артистов, открылась на станции МЦД-3 Лихоборы. Рассказываем о самых популярных среди музыкантов точках проекта, а также о его звездных гостях.



Так звучит метро

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

На станции третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) Лихоборы пассажиры теперь могут послушать живые выступления артистов в рамках проекта "Музыка в метро". Площадка для музыкантов здесь заработала в конце августа. В открытии локации поучаствовали лучшие исполнители проекта, а всех гостей поздравил руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман.



"Музыка в метро" – проект столичного Дептранса и Московского метрополитена, запущенный в 2016 году. Его участникам – городским музыкантам – бесплатно предоставляют места для выступлений в подземке. При этом артисты предварительно проходят конкурсное прослушивание.



С момента старта проекта число площадок для живых выступлений выросло до 34, а музыканты выходили на "сцену" более 350 тысяч раз. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, самыми популярными среди артистов стали станции "Охотный Ряд", "Театральная" и "Площадь Революции".

В прошлом году проект пришел и на Большую кольцевую линию (БКЛ). В частности, площадки заработали на станциях "Мичуринский проспект", "Каховская", "Кунцевская", "Проспект Вернадского" и "Новаторская". Здесь тоже появились свои локации-лидеры. По словам Ликсутова, музыканты часто отдают предпочтение "Проспекту Вернадского" и "Мичуринскому проспекту". Заммэра связал это с высокой проходимостью перечисленных станций.

Обычно концерты не проходят в часы пик, чтобы не мешать движению пассажиров. Послушать музыку можно по будням с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, по выходным – с 10:00 до 22:00. Также площадки разделены по уровню громкости на три категории. Об этом ранее попросили сами пассажиры.

Исходя из жанра и репертуара артисты могут выбрать подходящую для себя "сцену". В частности, музыканты-солисты и акустические исполнители делятся своим творчеством на станциях с низким уровнем громкости. Средний рассчитан на негромкие сольные и коллективные выступления, а высокий – на музыкальные группы и брасс-бэнды (уличные духовые оркестры).



Звездные гости

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В 2023 году Дептранс Москвы в рамках проекта "Музыка в метро" объединился с "VK Музыкой". Благодаря этому на концертных площадках для пассажиров организуют выступления популярных российских музыкантов.

В конце августа москвичей и гостей города порадовал своим появлением певец Мот. Он выступил на станции "Мичуринский проспект". Артист рассказал, что намеревается сделать утро для пассажиров "чуть более душевным", попросил их подпевать и исполнил песни "Август – это ты", "Капкан", "Абсолютно все", а также другие хитовые композиции. Кроме того, прозвучал его новый трек под названием "Случайности не случайны".

В июне на станции метро "Курская" жителей столицы позитивной энергией зарядил рэпер Джиган. Прямо в подземке артист презентовал свой новый альбом, в том числе композиции "Стрелы" и Bang. На "Таганской" в апреле дал концерт популярный российский рэп-дуэт HammAli&Navai. Для пассажиров они исполнили свои хитовые треки, среди которых "Ноты", "Прятки", "Пустите меня на танцпол" и "Птичка".

Кроме того, в марте публику неожиданным выходом удивил рэпер Баста. Его мини-выступление прошло на "Курской". Артист пояснил, что, когда переехал в Москву, всегда жил в районе этой станции. По словам рэпера, она является для него особой и связующей. Баста исполнил такие хитовые треки, как "Моя игра", "Сансара", "Неболей" и "Выпускной". Зрителями его живого концерта в подземке стали более двух тысяч пассажиров.

Ранее на площадках проекта также пели Полина Гагарина, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, группа "Самоцветы" и другие. Ознакомиться с расписанием предстоящих выступлений музыкантов можно здесь.

