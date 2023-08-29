В РФ назвали самых популярных певцов этого лета

Фото: телеграм-канал MACAN

Рэпер Macan возглавил топ самых популярных артистов этого лета, обогнав по прослушиваниям Анну Asti и MiyaGi&Эндшпиль. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу "Яндекс Музыки".

Отмечается, что его коллега Bushido Zho стал самым успешным исполнителем среди аудитории до 25 лет. Он оказался лидером номинации "Главный по зуму" и вошел в топ-3 исполнителей этого лета. Его коллаборация с Heronwater "Дай мне посмотреть" забрала награду "Летний вайб на репите", ее в среднем переслушивали по семь раз.

В сообщении уточнили, что в номинации "Самый успешный летний релиз" выделилась певица Анна Asti с треком "Царица". На втором месте – композиция Bushido Zho с Aarne "Вместе". Тройку лидеров закрыл сингл Macan "Самый пьяный округ в мире".

Помимо этого, ремикс "Плохая девочка" группы "Винта" и исполнителей ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT занял первое место в номинации "Летний тур по плейлистам", попав в наибольшее количество редакторских плейлистов.

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