Правительство РФ разработало поправки об изъятии заброшенных дач и участков – СМИ

Правительство России готовит поправки в Земельный кодекс, которые позволят изымать у дачников заброшенные участки. Об этом пишет "МК". Как отмечает издание, над новым законом работают сразу несколько министерств и ведомств.

Одни эксперты уверены, что такой закон очень нужен, так как пустующую землю лучше отдать тем, кто будет действительно ей заниматься. Но другие специалисты опасаются, что новым законом воспользуются рейдеры, что приведет к очередному переделу собственности.

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