В Госдуме предложили учитывать все льготы при начислении земельного налога

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Евгений Федоров предложил учитывать все земельные льготы собственника при начислении налога на земельный участок. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее письмо Федорова на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.

Отмечается, что в настоящее время данная мера не учитывает, что налогоплательщик может одновременно иметь более одного основания для получения льготы.

Федоров привел в пример ситуацию, когда один многодетный владелец участка, будучи ветераном боевых действий, имеет такие же льготы, как и другой многодетный владелец.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части уменьшения налоговой базы при определении суммы земельного налога на 600 квадратных метров отдельно за каждое законное основание, имеющееся у одного налогоплательщика", – написал в обращении парламентарий.

Ранее Федоров предложил увеличить ветеранам боевых действий скидку на оплату ЖКХ. Он указал, что сейчас ветеранам предоставляются льготы в виде скидок на оплату ЖКХ, но размер скидки одинаковый для всех, он составляет 50%.

Как объяснил депутат, половину суммы платят как те, кто принимал участие в одном конфликте, так и те ветераны, которые защищали национальные интересы России в нескольких конфликтах.

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