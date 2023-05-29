Депутат ГД Власов предложил ввести льготный налоговый режим для ИП из числа ветеранов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести льготную ставку 3% по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, имеющих статус ветерана боевых действий, сообщает RT.

В обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова парламентарий напомнил, что граждане, имеющие статус ветеранов боевых действий, в условиях повышенной угрозы для жизни и здоровья выполняли служебный долг по защите национальных интересов России.

По его словам, за эту службу законодательство предусматривает целый перечень льгот, при этом в сфере индивидуального предпринимательства для ветеранов не предусмотрены льготные условия.

Власов считает, что такие льготы могли бы стать для многих стимулом заняться предпринимательской деятельностью и приносить пользу государству в новой сфере, создавать новые продукты и услуги, рабочие места.

В настоящее время в России минимальная стандартная ставка по упрощенной системе налогообложения составляет для ИП 6% от выручки.

Ранее стало известно, что российское правительство одобрило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий.

Речь идет о россиянах, которые вступили в добровольческие формирования и выполняли возложенные на ВС РФ задачи. Документ ветеран сможет получить через комиссариаты субъектов России по месту постановки добровольца на учет или по месту жительства.