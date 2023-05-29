08:18Экономика
Депутат ГД Власов предложил ввести льготный налоговый режим для ИП из числа ветеранов
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести льготную ставку 3% по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, имеющих статус ветерана боевых действий, сообщает RT.
В обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова парламентарий напомнил, что граждане, имеющие статус ветеранов боевых действий, в условиях повышенной угрозы для жизни и здоровья выполняли служебный долг по защите национальных интересов России.
По его словам, за эту службу законодательство предусматривает целый перечень льгот, при этом в сфере индивидуального предпринимательства для ветеранов не предусмотрены льготные условия.
Власов считает, что такие льготы могли бы стать для многих стимулом заняться предпринимательской деятельностью и приносить пользу государству в новой сфере, создавать новые продукты и услуги, рабочие места.
В настоящее время в России минимальная стандартная ставка по упрощенной системе налогообложения составляет для ИП 6% от выручки.
Ранее стало известно, что российское правительство одобрило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий.
Речь идет о россиянах, которые вступили в добровольческие формирования и выполняли возложенные на ВС РФ задачи. Документ ветеран сможет получить через комиссариаты субъектов России по месту постановки добровольца на учет или по месту жительства.
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