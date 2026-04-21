В Москве стартовал детский конкурс "Единая Россия – Родина талантов"

21 апреля в Московской городской думе прошел круглый стол фракции "Единая Россия", посвященный юбилейному старту городского детского творческого конкурса "Единая Россия – Родина талантов". Участвовать в нем могут москвичи от 4 до 17 лет, работы принимают до 31 июля в четырех номинациях: рисунок "Моя Москва", рассказ "Мой герой. Династии Москвы", видеоролик или анимация "Москва будущего", экскурсия "Истории Москвы. Мой район".

В круглом столе, посвященном старту конкурса, приняли участие представители экспертного сообщества и общественные деятели: ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев, член Общественной палаты РФ, сторонник партии "Единая Россия" Александр Асафов, участник СВО, ветеран боевых действий, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" в САО Москвы Эльдар Шарипов, советник ректора НИУ ВШЭ, журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов.

От рисунка до маршрута: что могут создать участники

Конкурс объединяет юных жителей столицы, которые через рисунки, видеоролики, анимацию или рассказ представят образ города, района, расскажут семейную историю или раскроют тему патриотизма и любви к Родине. Участники разделены на четыре возрастные группы и могут выбрать номинацию в зависимости от своих интересов.

Две из четырех номинаций посвящены непосредственно Москве и ее районам. На рисунках дети могут изобразить любые городские локации: достопримечательности, парки, спортплощадки, архитектурные объекты – в жанре городского пейзажа или тематической зарисовки.

Авторская экскурсия предполагает составление маршрута по одному из районов столицы с фотографиями и описанием от первого лица. Советник ректора НИУ ВШЭ Олег Леонов, который войдет в состав экспертного жюри по обеим номинациям, объяснил их ценность: "Такие номинации, как "Моя Москва" и "Истории Москвы. Мой район", дают детям возможность по-новому увидеть город через собственный опыт. Работая над экскурсионными маршрутами, школьники глубже знакомятся с историей столицы, внимательнее относятся к городской среде и учатся замечать то, что формирует облик Москвы и каждого района".

Номинация "Мой герой. Династии Москвы" предлагает участникам написать рассказ о человеке, которого они считают героем, – члене семьи, защитнике Родины, спортсмене или представители какой-либо профессии – и дополнить его фотографией и видеороликом. Особое значение этой номинации подчеркнул руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев.

"Номинация дает возможность обратиться к историям людей, их труду и личному примеру. Для участников конкурса это шанс рассказать о герое своей семьи или своего окружения. Такие работы имеют особую ценность, потому что знакомят детей с подвигами героев, укрепляют уважение к семейным традициям и помогают по-новому увидеть историю Москвы через судьбы конкретных людей", – рассказал он.

Четвертая номинация – "Москва будущего" – предлагает создать видеоролик или анимацию о городе через призму грядущего: технологий, транспорта, экологии и жизни москвичей в 2040 году. Для этого можно использовать нейросети и любые цифровые инструменты. По мнению Леонова, это верное решение: у детей нет барьеров при работе с современными гаджетами и искусственным интеллектом, и такие инструменты помогают воплощать даже самые амбициозные идеи.

Участие как форма вовлеченности

Как рассказал член Общественной палаты РФ Александр Асафов, творческий формат конкурса принципиально меняет роль ребенка в процессе обучения.

"Когда дети посредством творчества начинают исследовать историю своего района или образ человека, они активнее вовлекаются в процесс. По сравнению с обычной лекцией, где чаще всего им отведена роль слушателя, этот инструмент гораздо эффективнее помогает усвоить информацию. Ребята сами выбирают тему, решают, каким должен получиться рисунок, рассказ, видеоролик или маршрут экскурсии. Тем самым они более предметно вовлекаются в изучение города, его истории и героев. Такие проекты укрепляют связь поколений и формируют гражданскую идентичность", – рассказал он.

Помимо основных номинаций, на круглом столе решили провести акцию "Защитникам России": юные москвичи смогут нарисовать открытки для бойцов в зоне СВО и направить их через сайт конкурса.

"Открытки передадут бойцам вместе с гуманитарными конвоями Московской городской Думы, а часть работ выставят в общественных пространствах. Для тех, кто сегодня защищает страну, такие детские послания – это искренняя поддержка", – объяснил участник СВО Эльдар Шарипов.

Шарипов также отметил, что инициатива является частью более широкой задачи: выстроить единый механизм взаимодействия между волонтерскими объединениями, советами ветеранов, участниками СВО и молодежными организациями.

Поддержка детского творчества

Церемония награждения победителей пройдет в сентябре в рамках официальной программы Мосгордумы, об этом рассказала депутат МГД Светлана Акулова, также подчеркнув, что развитие детского творчества остается одним из приоритетов города: в столице работают более 150 творческих образовательных учреждений, по проекту "Искусство – детям" обновлено 170 зданий школ искусств, закуплено более 13 тысяч музыкальных инструментов, а по программе "Музеи – детям" школьники и студенты колледжей бесплатно посещают более 100 музеев и выставочных залов.



По словам депутата Мосгордумы Александра Семенникова, именно такие проекты создают у детей органичную связь с городом и страной: когда ребенок рисует свой двор или пишет о ветеране, он учится ценить родную столицу, ее героев и традиции, закладывает основу для сильной гражданской позиции в будущем.



Подать работу можно на сайте проекта с 20 апреля по 31 июля. Конкурс продлится до 15 сентября 2026 года.

