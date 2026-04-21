Субботники стартовали по всей стране и в Москве

По всей стране и в Москве стартовали субботники. Участие в субботниках является добровольным. Работодатель не имеет права заставить сотрудника выходить на уборку, если это не вытекает из его трудовой функции, пояснила юрист Полина Гусятникова.

В школах субботник не входит в учебный план и не является обязательным для детей. Участие школьников возможно только с согласия родителей. Всероссийский субботник пройдет 25 апреля, к нему присоединятся жители 88 регионов страны.

