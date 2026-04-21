Врачи рассказали о чувствительности детских глаз

Детские глаза в 3 раза чувствительнее взрослых, сообщили врачи. До 12 лет хрусталик ребенка почти не задерживает ультрафиолет, а у младенцев лучи беспрепятственно достигают сетчатки.

Медики советуют надевать солнцезащитные очки детям уже с полугода. При выборе очков рекомендуется обращать внимание на модели с маркировкой CE, третьей категорией защиты и изготовленные из гипоаллергенных материалов.

