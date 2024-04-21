Нутрициолог рассказала, как выбрать сочную и сладкую редьку

Нутрициолог Тамара Синько рассказала, на что обратить внимание перед покупкой редьки. Так, по ее словам, в зеленом овоще содержится большое количество минеральных солей, сахаров и клетчатки, в белом (Дайконе) – много йода, железа, кальция и магния, а в черном – витамина С.

При выборе зеленой редьки лучше взять ту, диаметр которой составляет не более 8 сантиметров. При этом корнеплод должен быть гладким и без повреждений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.