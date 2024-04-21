Москвичи поделились видео нашествия клещей

В Москве и Подмосковье из-за ранней весны активизировались клещи. О большом скоплении насекомых в лесах и парках сообщают местные жители. Некоторые успели поделиться видео с нашествием насекомых.

При этом Роспотребнадзор уже фиксировал случаи укусов клещей в парках, а именно в Ботаническом, Измайловском, "Крылатских холмах", "Сокольниках" и "Лосином острове". Как сообщили в ведомстве, случаев заражения вирусом клещевого энцефалита не зарегистрировано.

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