Эксперты рассказали, как правильно выбирать творог

В канун Светлой Пасхи спрос на творог увеличивается более чем на 100%. Чаще всего покупатели ориентируются на цену и жирность молочного продукта. Это данные ретейлеров.

Какой творог выбрать для приготовления пасхи? И на что нужно обращать внимание при покупке этого продукта, кроме жирности? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.