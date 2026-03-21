Российские врачи выяснили, что сон длительностью 10 часов увеличивает риск заболеваний

Российские врачи выяснили, что сон, который длится 10 часов и более, увеличивает риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал врач-невролог, сомнолог из Отделения медицины сна в Сеченовском университете.

Центр специализируется на диагностике и лечении разных расстройств, связанных со сном. По словам врачей этой клиники, взрослый человек должен ложиться в одно и то же время и спать от 7 до 8 часов. Если не удается самостоятельно соблюдать такой режим, то лучше обратиться к специалистам.

