Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до 22 марта

В Москве утром 21 марта было облачно, но днем облака рассеялись и стало солнечно. При этом в столичном регионе продолжает действовать желтый уровень опасности из-за гололедицы. Период предупреждения продлили до 22 марта.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал московским автомобилистам подождать со сменой резины до 5–8 апреля. Обычно владельцы транспортных средств переходят на летнюю резину после схода снега, заключил синоптик.

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