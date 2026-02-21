График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

21 февраля, 11:15

Общество

Высота сугробов в Москве превысила норму почти в 2 раза

Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму почти в два раза. Об этом рассказали синоптики. На метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 70 сантиметров при норме 38. В некоторых частях столицы показатель достиг 80 сантиметров. Последствия аномального снегопада круглосуточно ликвидируют городские службы.

Как рассказал заместитель директора ГБУ "Жилищник района Нагатинский Затон" Александр Александров, около 400 сотрудников выходят на зачистку снега при обильном снегопаде. В первую очередь зачищают входные группы, остановки и пешеходные переходы. Затем убирают тротуары и проезжую часть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоИван ЕвдокимовЛариса Соколова

