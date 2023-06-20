Страховые компании зафиксировали резкое увеличение спроса на страхование недвижимости в РФ

После крупных пожаров этой весной страховые компании фиксируют резкое увеличение спроса на страхование недвижимости. Особенно он вырос в Курганской, Свердловской и Тюменской областях, которые пострадали сильнее всего.

В компании "Росгосстрах" рассказали, что за дома, которые были у них застрахованы и сгорели, общий объем выплат составил около 60 миллионов рублей. В компании заявили, что максимально быстро урегулировали все убытки и частично взяли на себя оформление документов.

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