Дождь и мокрый снег прогнозируют синоптики в Москве 20 апреля

В понедельник, 20 апреля, синоптики прогнозируют в столице дождь и москрый снег. Из‑за порывистого ветра в городе действует желтый уровень погодной опасности. На термометрах около 5 градусов.

Последний раз столь холодная погода в апреле фиксировалась 9 лет назад. Так, 20 апреля 2017 года температура в Москве была около 4 градусов.

Причиной нынешнего похолодания стало противостояние скандинавского антициклона и южного циклона.