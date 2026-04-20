Температура воздуха не поднимется выше 7 градусов в Москве 20 апреля

Столбики термометров в Москве не поднимутся выше 7 градусов 20 апреля. Синоптики обещают дождь, мокрый снег и ветер.

В отдельных районах столицы может образоваться снежный покров высотой до 3 сантиметров, однако он, вероятно, быстро растает. В восточных и юго-восточных районах Подмосковья снег будет заметнее. Там в ближайшие сутки местами может сформироваться тонкий снежный покров высотой около 0,5–1,5 сантиметра.

