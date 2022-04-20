Москвичи собрали 1,5 млн продуктов и других товаров для беженцев из Донбасса

Москва собрала для беженцев из Донбасса и отправила порядка 400 тонн гуманитарной помощи. В том числе 1,5 миллиона упаковок продуктов и товаров первой необходимости.

Сбор помощи проходит в рамках акции #МоскваПомогает. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.