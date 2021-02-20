Москву окутал туман

Жители Марьина проснулись в тумане. Весь район затянуло густой дымкой. Она подсвечивается изнутри фонарями и фарами машин. На заднем плане видны еще и столбы пара, которые поднимаются от ТЭЦ.

Двигаться вслепую из-за тумана пришлось и автомобилистам. Водители жалуются на нулевую видимость. Сейчас так во многих районах города.

Похожая ситуация и в Братееве. В районе Бесединского шоссе туманом затянуло всю дорогу. Машины двигаются с низкой скоростью. На горизонте видны лишь противотуманные фары других машин и фуры, которые мигают аварийкой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.