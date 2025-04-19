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19 апреля, 09:45

Общество

В Москве установился рекордно теплый день с температурой выше 24 градусов

В Москве установился рекордно теплый день с температурой выше 24 градусов

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В столице зафиксировали рекордно теплый день – воздух прогрелся выше 24 градусов. По прогнозам синоптиков, 19 апреля может стать еще жарче – до плюс 26. Ветра почти нет, влажность остается повышенной после ночного дождя, но днем осадки не ожидаются.

Ночь будет теплой – около 15 градусов, а в воскресенье метеорологи обещают по-настоящему июньскую погоду. Столбики термометров поднимутся до 23–25 градусов. Солнечно и без осадков будет и 21 апреля, а с середины следующей недели жара сменится прохладой и дождями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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