Новости часа: желтый уровень опасности в столичном регионе продлен до 22:00 20 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности в столичном регионе продлен до 22:00 субботы, 20 января, из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

35 прудов реконструировали в столице в 2023 году, отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



С 22 января до 31 марта на участке улицы Адмирала Корнилова будут недоступны для движения две полосы, рассказали в столичном Дептрансе.