Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 20:00

Общество

Новости часа: желтый уровень опасности в столичном регионе продлен до 22:00 20 января

Новости часа: желтый уровень опасности в столичном регионе продлен до 22:00 20 января

"Мой район. Новости": обновленный корпус ГКБ № 52 принял первых пациентов

Москвичи рассказали, как прошли крещенские купания

В помощь городским службам вывели технику инженерных компаний Москвы

Кот-дебошир пробрался в квартиру к москвичке

Участники Кубка по дрифту выбрали автомобили марки "ВАЗ" для соревнований

"Деньги 24": тренды и перспективы рынка труда

Крещенские купели и майны начали закрываться в Москве

Желтый уровень погодной опасности в столице будет действовать до вечера 20 января

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития Щербинки и Рязановского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности в столичном регионе продлен до 22:00 субботы, 20 января, из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

35 прудов реконструировали в столице в 2023 году, отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

С 22 января до 31 марта на участке улицы Адмирала Корнилова будут недоступны для движения две полосы, рассказали в столичном Дептрансе.

Читайте также
обществопогодагородтранспортвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика