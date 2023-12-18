Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился. Показатели снижаются с начала декабря, и в ближайшие одну–две недели по коронавирусу ожидается выход на плато. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что никакой вспышки новой инфекции в Москве нет. В свою очередь Роспотребнадзор заявил, что ограничения по коронавирусу сейчас не нужны. В Москве ситуация стабилизировалась.

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