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18 декабря, 21:15

Общество

Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился

Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился

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Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился. Показатели снижаются с начала декабря, и в ближайшие одну–две недели по коронавирусу ожидается выход на плато. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что никакой вспышки новой инфекции в Москве нет. В свою очередь Роспотребнадзор заявил, что ограничения по коронавирусу сейчас не нужны. В Москве ситуация стабилизировалась.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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