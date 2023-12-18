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Новости

18 декабря, 13:15

Новости

Московские коммунальщики торопятся очистить город от снега до начала нового снегопада

Московские коммунальщики торопятся очистить город от снега до начала нового снегопада

Рекордный товарооборот Белоруссии и Подмосковья превысит $10 млрд по итогам 2023 года

Москвичам рассказали о программе зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество"

Городские службы Москвы круглосуточно чистят столицу от снега

"Актуальный репортаж": как организована работа коммунальщиков в снежную погоду

Машины скорой помощи в Москве обновят до конца 2023 года

Строительство по 19 проектам КРТ начнется в Москве в 2024 году

Светофоры установили и обновили почти по 200 адресам в столице с начала 2023 года

У жителей 10 районов столицы появится больше мест для парковки

Столичные коммунальщики продолжают ликвидировать последствия аномального снегопада

Городские службы в усиленном режиме устраняют последствия аномального снегопада в Москве. По прогнозам синоптиков, 18 декабря снова ожидаются осадки.

Как сообщил руководитель ГБУ "Жилищник" района Южное Тушино Шамиль Хисяметдинов, дорожно-уличную сеть обслуживает погрузочная и вывозящая техника, роторная перекидка, средства малой механизации, а также наемная техника города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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