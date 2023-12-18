Московские коммунальщики торопятся очистить город от снега до начала нового снегопада

Городские службы в усиленном режиме устраняют последствия аномального снегопада в Москве. По прогнозам синоптиков, 18 декабря снова ожидаются осадки.

Как сообщил руководитель ГБУ "Жилищник" района Южное Тушино Шамиль Хисяметдинов, дорожно-уличную сеть обслуживает погрузочная и вывозящая техника, роторная перекидка, средства малой механизации, а также наемная техника города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.