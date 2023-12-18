Москва 24 в прямом эфире показала выездную церемонию бракосочетания

Телеканал Москва 24 стал одним из участников проекта "Новые адреса счастья" и показал церемонию бракосочетания Александра и Татьяны в прямом эфире. Это была первая торжественная роспись в эфире канала.

В рамках проекта "Новые адреса счастья" горожане расписываются в нестандартных местах. Например, в музеях, на станциях метро, в усадьбах, в ресторанах и небоскребах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.