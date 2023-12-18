Собянин рассказал об обучении помощников для домов-интернатов в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В 2021 году в городских домах-интернатах открыли сразу 11 тренировочных классов для обучения помощников по уходу. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

Классы оборудованы всем необходимым для проведения профильных тренингов и мастер-классов. В частности, там есть кровати, манекены, средства по уходу, фантом-системы и другие приспособления.

"За 3 года их прошли около 3,5 тысячи специалистов, из которых 1,5 тысячи – помощники по уходу, и почти 2 тысячи других сотрудников мультидисциплинарной команды социальных домов, среди которых врачи и медсестры", – рассказал мэр.

В июне 2023 года в Москве открыли первый в России Симуляционный центр. Тренировки по уходу за подопечными домов-интернатов проводят профессионалы с большим опытом в социальной и медицинской сферах.

Пространство центра разделено на пять зон: "уважение", "безопасность", "движение", "гигиена" и "забота". После прохождения обучения в каждой из зон слушатели курсов сдают экзамены с теоретической и практической частями.

С момента открытия Симуляционного центра обучение в нем прошли более тысячи специалистов, среди которых 500 человек – помощники по уходу.

До этого стало известно, что в Москве реализован новый стандарт поддержки людей с ментальными особенностями. До этого в психоневрологических интернатах (ПНИ) подопечные получали одинаковый набор услуг. Однако сейчас акцент сделали на самостоятельность, поощряя любые инициативы проживающих.



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